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Justin Bieber否認性侵兩女子

2020-06-23 列印
■小Justin擬控告造謠者。 網上圖片
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　　加拿大歌手Justin Bieber（小Justin）近日捲入性侵風波，有一位名為Danielle的女子，上周在社交網稱於2014年3月9日，遭小Justin在德州某酒店房內性侵！小Justin隨即在網上澄清，他在該日沒出席派對，而是與當時的女友Selena Gomez現身SXSW音樂節驚喜演唱，指Danielle的指控屬虛構，並公開現身音樂節的照片為證。

　　另有女子Kadi則在網上指控小Justin，於2015年5月5日在紐約的酒店房性侵她，小Justin的律師團隊發表聲明否認其事，並擬向造謠者採取法律行動。

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