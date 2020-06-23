Sammi堅強走出婚姻危機

經過十五年的醞釀和討論，垃圾徵費草案始終無法在本立法年度通過，昨天在草案委員會投票下終止審議。至於下個立法年度會否捲土重來，環境局只稱再作考慮，表現出不堅定的立場，令人詫異，反映香港欠缺決心大力推動源頭減廢政策，而且議而不決。長遠而言，一旦堆填區爆滿，又沒有新的處理廢物基建，香港將無可避免要面對垃圾圍城的困局。 政府前年提出垃圾徵費計劃，規管住宅和工商業處所棄置的廢物，原本預計最快於本年底實施，但建制派議員指不夠時間完成審議，雖然民主派議員要求加開會議，最終表決通過終止審議，意味條例今年內將無法實施。各界的爭議焦點，無非是付費會為市民和商界帶來額外的負擔，當中也有執行的困難...

2020-06-23