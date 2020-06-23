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Sammi堅強走出婚姻危機

2020-06-23 列印
■Sammi一直在旁，支持老公面對大眾。
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　　許志安去年因「安心事件」而停工14個月後，早前他復工錄影ViuTV節目《Chill Club》前晚播出，他在節目中獨唱了《一步一生》，並與AGA及Gin Lee合唱《半天假》。事隔年多復出的他唱功依然，表現壓場。

　　鄭秀文（Sammi）就一品牌拍宣傳照，主題是「堅強、力量、獨特個性」，Sammi坦言這一切是爸爸成就了她，更分享爸爸曾勉勵她『要在心中長留一塊美麗的景域』，成就她走出困難的力量，相信父親教會她的堅強個性，是她能走出婚姻危機、支持安仔復出的一大原因。

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