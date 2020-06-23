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黎明新歌神秘女聲惹關注

2020-06-23 列印
■黎明推出新歌，頻在社交網亮相。
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　　黎明剛推出新歌《顧家》，昨日在社交網上載短片，與新歌填詞人黃偉文（Wyman）分享合作點滴。《顧家》推了「同居版」及「已婚版」兩個版本，當中「同居版」有神秘女聲打頭陣唱了幾句，再由黎明唱完全曲。不少人都在猜測該女聲的主人，由於黎明曾力捧多位女歌手，有網民猜測是新一代「明女郎」為他獻聲試水溫。

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