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霆鋒真人騷晒六國語言

2020-06-23 列印
■霆鋒對抗壓力方法是付出兩百倍的努力做事。
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　　謝霆鋒日前參加內地真人騷《最強大腦》錄影，更親自參與設計賽制。比賽期間，霆鋒看到失利選手的資料顯示他的專業是語言能力時，他便用法語、日語、泰語等六國語言和選手交流，讓選手展現能力，也幫助對方找回自信。被問到為何懂得多國語言時，霆鋒表示是因為成長環境及留學經歷所得。

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