霆鋒真人騷晒六國語言
添馬公園及兩港鐵站上榜 十大走光黑點 短裙女士勿靠玻璃欄
女士留心，切勿走近，以免淪為瞥伯的獵物。民建聯公佈一年一度的全港走光黑點，今年新上榜的十個處所，包括添馬公園、港鐵柯士甸站和南昌站，還有尖東K11 MUSEA 等多個大型商場，它們都裝置了透明玻璃圍欄...
2020-06-23
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日議會通過釣島改名「登野城尖閣」 外交部：對中國領土主權嚴重挑釁
日本沖繩縣石垣市議會以多數贊成通過，把日本稱為尖閣諸島的釣魚台，所隸屬的行政地名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，措施預計十月一日實行。消息一出，引起中、台很強烈的反應。中國外交部指，「更名」是對中...
2020-06-23
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俄羅斯西伯利亞小鎮 錄38oC超高溫
全球暖化，受熱浪影響位於北極圈內的俄羅斯西伯利亞東北部一個小鎮，上周六竟錄得攝氏三十八度高溫，打破當地歷來最高溫紀錄。據了解，科學家原本預期要二一○○年北極圈才會有這溫度，比預期早了八十年。 這個位於北極圈內的維爾霍揚斯克小鎮，此前獲《健力士世界紀錄》確認為全球溫差最極端的地方，曾錄得攝氏零下六十八度低溫，以及攝氏三十七點二度的高溫。俄羅斯氣象數據網站顯示，維爾霍揚斯克鎮周日的氣溫亦達攝氏三十五點二度，當地六月平均高溫為攝氏二十度。同時西伯利亞大部份地區今年熱浪持續，導致大規模山火重創當地森林。據報，還對當地伐木產業及野生動物的生存，造成影響。
2020-06-23
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眺望市海雙景 深灣9號淡雅廳堂柔和舒適
黃竹坑海景屋苑深灣9號，戶戶向南，對正深灣海景，且鄰近港鐵黃竹坑站。以下介紹的放盤，實用面積1386方呎，設3房2套，兩廳空間分明，高樓底設計，提高採光度，客廳外連露台，將深灣遊艇會一帶海景，盡收眼底...
2020-06-23
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兩日新染疫人數達三萬 油價續漲 杜指倒升153點
美國各州重啟經濟後，近日新型肺炎新增確診病例數目再度攀升，拖累美股開市後曾一度下跌近200點，及後逐步回升。杜指早段報25991點，升120點；標普500指數報3113點，升16點；納指報10024點...
2020-06-23
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畢爾包專剋巴塞 三叉戟有難
巴塞隆拿上場西甲和西維爾互交白卷，今晚聯賽回歸主場卻遇上另一剋星畢爾包。他們各賽事近四次跟巴斯克雄獅交鋒非和即輸，王牌美斯期間也食白果，兩位拍檔蘇亞雷斯及基沙文更三年未曾攻破過其大門，故今仗讓球主客和受讓一球「客勝」可取。（Now4K 611、632台周三凌晨4:00直播） 上仗受制於西維爾硬朗防守，巴塞作客悶和0:0，更因皇家馬德里周日作客2:1擊敗皇家蘇斯達，一哥寶座被宿敵搶走。今晚回魯營鬥畢爾包，該隊無疑希望重上勝軌，但教練施迪恩卻散播負能量說：「西甲復賽前，我們都知道不可能贏下每仗。坦白說，冠軍之爭已不在己隊掌握之中，現在只能做好本份。」 客觀環境也不利巴塞，他們周...
2020-06-23
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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陀B八個月 發燒喉嚨痛兼肚瀉 雨僑疑患肺炎入院留醫
雨僑和羅力威情人節宣佈陀B成功，B女預產期為8月，原本她懷孕8個月以來，過程一直好順利，只是頭3個月試過有妊娠不適，想不到她兩個星期前曾一度入院留醫。原來她突然出現喉嚨痛和肚瀉情況，更發燒到38.3度...
2020-06-23
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社論——推源頭減廢 不要半途縮沙
經過十五年的醞釀和討論，垃圾徵費草案始終無法在本立法年度通過，昨天在草案委員會投票下終止審議。至於下個立法年度會否捲土重來，環境局只稱再作考慮，表現出不堅定的立場，令人詫異，反映香港欠缺決心大力推動源頭減廢政策，而且議而不決。長遠而言，一旦堆填區爆滿，又沒有新的處理廢物基建，香港將無可避免要面對垃圾圍城的困局。 政府前年提出垃圾徵費計劃，規管住宅和工商業處所棄置的廢物，原本預計最快於本年底實施，但建制派議員指不夠時間完成審議，雖然民主派議員要求加開會議，最終表決通過終止審議，意味條例今年內將無法實施。各界的爭議焦點，無非是付費會為市民和商界帶來額外的負擔，當中也有執行的困難...
2020-06-23
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馬場浮世繪——馬會正招募新賽事見習學員
馬會由即日起至七月二十四日，將招募新一屆賽事見習學員，屬有志投身賽馬事業的青少年的良好機會。投考人士只須年滿十五歲及完成中三或以上課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，便合資格應徵。馬會將從中挑選具潛質者，先安排入住體驗營，再按表現取錄二十五人，申請者毋須具備策騎經驗。 馬場浮世繪
2020-06-23
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