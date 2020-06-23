陀B八個月 發燒喉嚨痛兼肚瀉 雨僑疑患肺炎入院留醫

雨僑和羅力威情人節宣佈陀B成功，B女預產期為8月，原本她懷孕8個月以來，過程一直好順利，只是頭3個月試過有妊娠不適，想不到她兩個星期前曾一度入院留醫。原來她突然出現喉嚨痛和肚瀉情況，更發燒到38.3度，入到醫院一度被懷疑患上新冠肺炎，要即時隔離做快速測試，雖然半夜得知非肺炎，但仍未搵到病因，搞到她和老公擔心了成晚，幸好之後得知只是腸胃炎，絕對是她陀B以來最驚險一次，打算順產生B的她，希望不會再有更驚險情況發生，B女能夠順利來到世界。



採訪：杜淑霞



雨僑陀B後一直深居簡出，老公羅力威亦力讚她叻叻豬，「好多謝老婆咁叻叻豬陀得咁好，佢好乖，佢識得令自己舒服啲，佢對佢自己好負責，唔使我操心，佢自己搞得掂，係啲體力嘢嘅家頭細務由我嚟。」



羅力威又踢爆，雨僑試過半夜突然想食班戟，「我唔理佢㗎！最多瞓醒第二日再整畀佢食囉！」孕婦口味成日轉變，但又成日嘔搞到冇晒胃口，疫情期間陀B的雨僑特別辛苦，更試過為了碗米線搞到喊，「嗰日我好想食米線，但嗰類店舖通常啲位置比較窄，上網搵到間濶啲但有啲遠嘅咪搭車去，點知坐得耐車搞到想嘔，唯有坐喺啲後巷路邊嘔，去到食米線嗰度我已經冇晒胃口，咪望住碗米線喺度喊囉！」



驚BB突然出世



呢啲當然是小事，平日通常自己下廚的雨僑，因為家裏裝修BB房，太攰之下決定出街食，點知食完返到屋企就出事，「嗰日我突然覺得喉嚨痛，又肚瀉兼且發燒燒到38.3度，老公即刻幫我搵私家醫院，但係佢哋都唔肯收，我哋唯有去公立醫院。（有冇擔心係新冠肺炎？）其實我哋唔覺得會係，因為我哋又冇去過啲咩地方，但係個個患者都係覺得唔係自己，同埋我始終大住肚，當然特別擔心。去到醫院，佢哋都即時隔離咗我，我同老公講聲bye bye都唔得，嗰晚真係好擔心，成晚瞓唔到，雖然個快速測試半夜有結果，但係我一路未退燒，好多檢查都未有結果，根本唔知係咩事，好彩第二日退咗燒可以畀我返屋企先。」



不過雨僑跟羅力威都擔心了成個星期，幸好檢查結果出來，終於證實只是腸胃炎，「呢次真係陀BB以嚟最驚險一次，之後自己真係小心咗好多，唔敢再出街食嘢，希望唔會再有下次更驚險嘅事啦！」由於雨僑決定順產，又不請陪月及家傭幫手，到時只會靠兩家長輩及親人協助，所以她也擔心BB突然出世會再有驚險事發生，「呢排我除咗同老公去診所做檢查，或者一齊上堂學湊BB之外，都好少周圍去，因為BB有可能早出嚟，如果佢喺啲唔適當場合出嚟就弊，走佬袋又冇，唔希望比上次入醫院更驚險啦！希望BB出世時可以順順利利啦！」



