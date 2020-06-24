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新冠肺炎陰霾未散 玄彬7月飛約旦開工　

2020-06-24 列印
■玄彬將於7月赴約旦拍電影《交涉》，有粉絲十分擔心。
■孫藝珍在網上放化妝短片，獲讚漂亮。
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　　韓國男神玄彬與黃政民合演的電影《交涉》，將於7月初赴約旦拍攝。據韓國傳媒報道，雖然新冠肺炎仍肆虐全球，但《交涉》劇組與約旦政府進行協商後，獲當地有關部門保證做好防疫措施，所以才決定開展海外拍攝工作，《交涉》將是疫情下首部赴海外拍攝的韓片，有玄彬粉絲獲悉安排後，十分擔心疫情未完全受控下仍有風險。

　　至於玄彬《愛的逼降》拍檔孫藝珍在社交網上載開工化妝的片段，獲粉絲大讚漂亮及令人心動。

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