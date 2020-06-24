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名導祖舒密查病逝 終年80歲

2020-06-24 列印
■祖舒密查病逝，不少紅星留言悼念。美聯社
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　　美國著名導演祖舒密查前日因癌病併發症病逝，享年80歲，生前他與癌症搏鬥了超過一年時間。

  生於紐約的祖，於70年代擔任服裝指導入行，走紅於80年代，名作包括《怒火風暴》、《新蝙蝠俠不敗之謎》及《歌聲魅影》等，其遺作則是於2013年有份執導兩集Netflix大熱劇集《紙牌屋》。

  祖本身是同性戀者，去年受訪時自爆性伴多達1至2萬人。

  曾與祖合作的占基利、尼古拉斯基治及莎朗史東等都有留言悼念。

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