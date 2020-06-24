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設宴感謝撐影圈基層 古天樂獲余安安送抱

2020-06-24 列印
■古仔向余安安頒發感謝狀。
■古仔及劉偉強設宴向眾人致謝。
■J.Arie直認在古仔面前「失控」！
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　　「香港電影工作者疫境支援計劃」短時間內收集各方捐款，並向電影業界基層發放支援款項。香港演藝人協會會長古天樂與香港電影導演會前會長劉偉強，日前宴請一班有份為該計劃出力的余安安、錢嘉樂、徐智勇（小肥）及雷深如（J.Arie）等，並向他們頒發感謝狀，安安姐亦感謝古仔為業界出力而送上擁抱。

　　當晚眾人亦特別為小肥補祝44歲生日，獲驚喜慶生的小肥其後在社交網留言說︰「正所謂，恨死J.Arie！多謝古會長！多謝香港演藝人協會！」J.Arie則在社交網分享自己當晚在古仔面前大笑的相片，並留言道，「我冇估計過會係佢，同埋全世界面前，突然控制唔到自己，喺度笑到黐咗」，J.Arie真情流露仰天大笑的一幕甚搞笑！
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