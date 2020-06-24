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連詩雅：唔會叫陳家樂養我

2020-06-24 列印
■連詩雅與陳家樂被指合作旅遊節目撻着。網上圖片
■連詩雅稱曾在街上被人稱做「方醫生」。
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　　連詩雅（Shiga）昨到電台受訪時開心地表示，有很多市民在街上稱呼她做「方醫生」，可見自己在《那些我愛過的人》中的角色獲關注。談到緋聞男友陳家樂可有讚她演得好？Shiga說：「我有睇報道，他只是讚劇集好……身邊多人支持很開心。」

　　問到陳家樂可有相約為她慶生？Shiga說：「唔答，生日當天我有工作。（賺錢重要過陳家樂？）重要過好多嘢，疫情之前錢方面有出無入。（等陳家樂養你？）我唔會叫任何人養我，唔相信任何人會養我，除咗我媽媽。」
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