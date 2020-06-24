  • 2020年6月24日 星期三
  • 29º
  • 79%
熱門： 健康碼竹篙灣德貞沙田衝突修例風波

日報新聞 > 娛樂

余香凝樂意扮男人

2020-06-24 列印
■余香凝直言，仍有信心着校服演學生妹。
■余香凝分享「變性」前後照片。網上圖片
Previous Next

　　余香凝前晚出席電影《我老細係天后》首映禮時，談到已拍畢ViuTV劇集《暖男爸爸》，她透露是第8次飾演媽媽角色，由以往怕跟小演員合作，到現在已得心應手，余香凝說：「記得拍完《骨妹》時候，收工返屋企發噩夢聽到BB喊聲，現在我見到BB會主動攬攬。我希望趁年輕多拍愛情片，我都仲有信心着校服拍戲！」

　　余香凝近日也有玩「變性App」，更用自己在《飛虎之雷霆極戰》的劇照變身「型仔」，對於被網民指「女生男相」貌似高鈞賢，她照單全收兼笑言可挑戰反串演男角呢！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd