余香凝樂意扮男人

余香凝前晚出席電影《我老細係天后》首映禮時，談到已拍畢ViuTV劇集《暖男爸爸》，她透露是第8次飾演媽媽角色，由以往怕跟小演員合作，到現在已得心應手，余香凝說：「記得拍完《骨妹》時候，收工返屋企發噩夢聽到BB喊聲，現在我見到BB會主動攬攬。我希望趁年輕多拍愛情片，我都仲有信心着校服拍戲！」



余香凝近日也有玩「變性App」，更用自己在《飛虎之雷霆極戰》的劇照變身「型仔」，對於被網民指「女生男相」貌似高鈞賢，她照單全收兼笑言可挑戰反串演男角呢！