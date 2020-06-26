疫情下首演舞蹈劇場 ﻿泰臣﻿﻿預全程戴口罩演出﻿

泰臣將於7月3至4日首度跟「城巿當代舞蹈團」合作演出合家歡舞蹈教育劇場《實習魔法師的生命練習題》，他笑言從沒想過能參加舞蹈演出，視為一個大挑戰。跟泰臣認識多年的導演梁曉端就認為他太謙，他除跳舞不差，最重要夠入屋好適合今次劇場演出。 疫情下要戴住口罩排練，泰臣跟其他舞者特別辛苦，他們亦有心理準備到時要全程戴住口罩演出。 採訪：杜淑霞



泰臣今次有機會參與，只因跟該劇導演兼該舞團副藝術總監（教育）梁曉端識於微時，「我哋10年前喺劇團時合作咗兩、三年，嗰時大家都係演員，劇團唔係好多人，演員之間合作都頻密，大家真係一齊捱，經歷咗好多嘢好熟絡。」導演梁曉端解釋，「我印象中泰臣跳舞都OK嘅，同埋佢夠入屋，好適合今次合家歡嘅主題，同埋舞蹈演出好多時啲人會以為比較沉悶，有佢喺度希望令觀眾改觀，會容易啲投入到套劇度。」



不過，泰臣坦言對自己跳舞冇乜信心，「我覺得自己柔軟度算OK，但係真係唔算識得跳舞，我覺得佢哋好勇敢夠膽邀請我，所以我會當係一個挑戰嚟，同埋近年都係電影同電視為主，真係餓咗好耐舞台演出。」但該劇編舞林詠茵不太認同，「當然我唔會當係佢一般舞者，但排練咗一段時間，我發覺不停加嘢畀泰臣，佢其實都會應付到。」



疫情下，這天排練泰臣跟其他舞者不單全程戴上口罩，該劇更預備到時演出表演者會全程戴口罩。導演梁曉端說：「呢個係我哋今年正式喺舞台演出嘅劇場，之前都係用視象形式，所以我哋會特別小心，雖然會隔開坐，但都預咗演出者係戴住口罩。」由於泰臣演的「實習魔法師」除舞蹈，還有好多戲劇元素要依靠面部表情，所以會因應疫情再作決定會否戴口罩演出，但他已有心理準備，「就算戴住口罩都冇問題，我有晒心理準備靠眼神嚟表演，或者到時喺眼部化妝加強啲去幫助囉！」



