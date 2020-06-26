  • 2020年6月27日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 陳方安生國安法警隊鄭若驊深圳灣

日報新聞 > 娛樂

陳展鵬爆愛女出牙仔好得意

2020-06-26 列印
■陳展鵬烈日下開工，皺晒眉。
Previous Next

　　陳展鵬昨日端午節要在電視城拍攝新劇《超能使者》，未能與太太單文柔及15個月大的愛女「小豬比」一起過節，說到要開工不能陪小豬比游龍舟水，他笑言也許陪女兒在浴缸游吓水應節。

　　至於會否讓女兒食糭，他稱飲食方面交由太太負責，但爆料指女兒出了許多牙仔，又長短不一，成個哨牙妹好得意。對於有報道指他搬到「風水屋」，既方便女兒又可追仔；展鵬稱順其自然，這一、兩年想先讓太太「唞唞」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd