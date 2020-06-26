親授3招擊退色狼 ﻿鄧穎芝MeToo﻿﻿經歷學識反抗﻿

鄧穎芝（Vangie）上月揭發一名自稱武術教練男子，以教學示範影片為由非禮多名女生，她之所以積極為女生討回公道，原來是因為早前到泰國進行訓練時，亦不幸遇上「#MeToo」經歷，令她覺得不可再姑息疑兇！事件亦激發Vangie努力進修武術，受訪當日更即場示範3招自衞術，敢言的她說：「唔啱嘅嘢就要出聲，有得講就好講！」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致 場地：Shooto Gym Hong Kong



自4年前演出ViuTV真人騷《G-1格鬥會》後，鄧穎芝便對泰拳及巴西柔術一試上癮，今年2月她更與好友楊柳青去布吉參加巴西柔術訓練，但過程中卻遭一名外籍男學員「鹹豬手」，「有一Pair男學員行埋嚟話『我個朋友唔識呀，可唔可以借嚟做示範』，嗰一刻都冇戒心，點知練緊一個跪地俾人從後抱嘅解鎖動作時，佢就插隻手落我個胸度博懵，當下我呆咗，心諗點算？完全唔識反應。」嚇到不敢出聲又不敢回去上堂的Vangie，現在回想起也好後悔沒有報警處理，「呢樣嘢對女仔心理影響好大，我覺得係要正視，所以見到呢單新聞就好大反應，好想幫到啲女仔。」



過去看到社會不公的事情，Vangie都經常於社交網發聲，問可擔心惹麻煩？她說：「我覺得唔啱嘅嘢就要出聲，我性格不嬲都有嗰句講嗰句，但以後會唔會有問題？如果o依家唔出聲爭取，以後就真係好麻煩囉。有時朋友話『你有頭有面，點解講咁多偏激嘢俾人批評』，首先我唔覺自己有頭有面，當我係有班追隨者，我更加要分享啱嘅嘢畀佢哋聽，而家有得講就講。」敢言的代價甚高，令Vangie失去不少內地工作，一年賺少幾十萬，但她絕不後悔，「有手有腳喺香港都可以做到好多嘢，好似教健身、賣大閘蟹等，賺少啲咪使少啲囉，我好易滿足。」



