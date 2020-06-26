受薰陶囡囡愛上電影 ﻿林嘉欣﻿﻿感動細女自創海報﻿

林嘉欣最近再度跟導演丈夫袁劍偉合作電影《死因無可疑》，雖比《暗色天堂》壓力輕，但因丈夫更懂得使橫手迫出她潛能。講到跟丈夫工作和生活都離不開電影，她發覺這種氛圍下兩名女兒分別10歲的Kayla和7歲的Sofie都很喜歡電影，看劇本已成為她們的習慣，而Sofie不單會跟着媽咪去模仿角色，聽媽咪講得多這部作品，還專登創作了張海報，令嘉欣和丈夫都好感動。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Bart Choi @ il Colpo 化妝：Will Wong



服飾：Simone Rocha by I.T.、BVLGARI 場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong



嘉欣坦言丈夫好識得鞭策她，「導演有啲茅，佢知道講咩說話會㩒到我憤怒個制，記得拍第一場喺（陳）家樂屋企嚇佢，臨roll機前佢喺我耳邊講咗啲嘢，我即刻火都嚟，挑戰我！佢專登令發火達到某種效果去做咗嗰場戲。（講咗咩呢？）呢個係我哋夫妻嘅秘密。（其他導演唔會識用呢個方法？）都係，就算識都唔敢踩界！哈哈！」



嘉欣今次為角色「沈子玲」花大量時間只求令觀眾看不到她的痕跡，除了食一個宵夜增肥10磅、花3個月留白頭髮、不搽手Cream、化令皮膚睇落偏黃暗啞的特技化妝外，還有跟老師甄詠蓓研究角色的形體動作，譬如負重5磅下拖住腳行，以及眼睛弱視靠聽覺帶動等。不過最搞笑連細女都跟着嘉欣齊齊做，「我拖住隻左腳同個女返幼稚園，個女好好笑話『媽咪你玩緊咩遊戲？』學埋我拖住行返幼稚園，搞到啲人問我哋有冇事，我哋屋企真係好騎呢；我有時隻眼專登飄，試吓習慣耳仔帶動對眼，個女又會問我係咪扮盲。」



講到袁劍偉提過兩套作品都未能讓兩個女睇，所以打算送給她們做18歲禮物，嘉欣即狂笑話：「我覺得佢自己都唔知自己講乜，18歲禮物？啲女都唔要啦！哈哈，佢哋唔使等18歲上網都睇到。」提到袁劍偉也想囡囡繼承衣缽，嘉欣坦承在她和老公薰陶下兩個女確實喜歡電影，睇劇本已成為她們的習慣，更笑老公，「暗啞抵想train個導演出嚟」。不過，最感動是細女Sofie竟為這部電影創作海報，「細女睇完我呢個角色嘅定裝相，就問我個角色係做咩，跟住就畫咗張海報畀我，嗰時係兩年前佢得5歲，張海報有晒拍攝嘅場景，都幾感動原來我同佢講嘢有聽，爹哋睇見都好開心。」



