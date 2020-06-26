向龔嘉欣「胸襲」30次 黎耀祥讚：有啲料到

陳豪、李佳芯（Ali）、黎耀祥、高海寧及龔嘉欣等昨日出席新劇《殺手》記者會，為下周一劇集首播造勢。黎耀祥與龔嘉欣在劇中齊齊做殺手，二人碰頭的第一幕竟是埋身肉搏，祥仔更要㩒嘉欣的胸，嘉欣透露㩒胸場口拍了數十次、NG了30多次兼拍足兩晚通宵，已由尷尬變適應。祥仔稱入行多年首次做這種戲，原以為可以借位、結果要真㩒，都感到尷尬。笑問祥仔有否「㩒」到甚麼？在旁的嘉欣即搶說：「都有啲㗎！」祥仔醒目護花道：「唔好咁講，都有啲，監製想為劇集增添刺激感，亦令我們演員都好刺激，幸好嘉欣拍攝時完全無『扭擰』。」同樣首次拍這類鏡頭的嘉欣表示當時的戲服是bra top，因此能感覺到祥仔的手指。問到是否手震震？嘉欣笑指當時打到飛起，只感到熱辣辣和黐立立。



