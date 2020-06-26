老婆下月生B 努力搵奶粉錢 43歲陳山聰 街頭肉搏兩粒鐘

43歲嘅陳山聰下月榮升爸爸，奶粉同尿片錢都好貴，所以山聰經常將養妻活兒努力搵錢掛喺口邊。日前下午，山聰為新劇《超能使者》拍外景，劇情講佢以一敵二，當日氣溫高達34度，山聰埋身肉搏，拳來腳往打足兩粒鐘，打到全身濕晒，搵錢艱難，山聰滴住汗表示，「以前嗰個唔係我嚟，o依家好開心，係好嘅開始，所以乜都要勤力啲囉！」採訪：方騫平 攝影、李維隆



之前陳山聰喺《兩個小生去camping》中毫不避忌，大談過去「黑材料」，自嘲以往嘅負面新聞全世界嘅華人都知，佢要撥亂反正，面對自己，他還真情剖白：「因為呢啲經歷令我o依家咁開心，更珍惜身邊一切，我希望60歲時，太太同個仔有安定生活。」山聰果然言出必行，腳踏實地努力搵奶粉錢兌現承諾，拍完《超能使者》緊接拍《今宵大廈2》。問到劇接劇係咪BB旺他？他笑嘻嘻說：「都係啦，最緊要開心。」



打到底褲都濕埋



山聰在《超能使者》中有唔少喪打場口，日前先嚟一次小熱身，講山聰拖住着小背心、熱褲露腰仔嘅劉穎鏇（Tiffany）返屋企煮飯仔，途中見義勇為，出手阻止兩名歹徒欺凌女人仔甄詠珊。當日天氣好熱，喺條街拍外景焗到癲，但山聰依然打得相當落力，拍前先試位，一roll機就係咁同兩位動作演員埋身肉搏，箍頸、抓面、反身、起腳、出拳及膝撞等乜都有，打到手臂「老鼠仔」都出埋，仲要墊pad捱木棍打背脊。雖然好多動作都一take過收貨，但兩分鐘鏡頭都玩咗兩個鐘，拍到山聰全身濕晒，淺灰色Tee濕到變深灰，連底底都濕埋，成身汗臭味，要急急換tee除臭。而鏡頭外食住豆腐花嘅Tiffany就大讚山聰好專業。



山聰鍾意拍打戲



山聰事後承認冇留力拍：「其實真係好熱，所以拍打時真係要專注啲，寧願用多啲真力，好過留咗力再拍時大家都辛苦，最吃力係要配合監製要求打得型啲，唔好乸埋塊面，又要打又要顧住個樣真係唔容易。」稍後Tiffany會加入動作行列，陳山聰睇好劉穎鏇係新一代打女：「佢手長腳長，打起嚟會靈巧啲，o依家要多元化，做新一代打女女神咪好囉，有啲羅拉feel咁！暫時女神就係女神，唔識打。」至於想做女神定打女？Tiffany好貪心話兩樣都要，打都可以好有型，唔一定兇神惡煞。



問到山聰怕唔怕受傷，嚇親大肚老婆？他即緊張說：「我有派定心丸畀佢，除咗有少少瘀傷，拍咗咁多次打戲都未試過受傷。好多監製覺得我好適合拍打戲，因為我又有咁嘅底子，自己又鍾意，只要小心啲就得喇！作為演員多元化好，同埋呢個路線演員唔係咁多。反而有場搞笑戲，我自己打自己再擺個甫士，兩個take就拍到肩位瘀晒，連老婆都問我搞乜？」



