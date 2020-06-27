方媛孖大寶包糭城城好口福 余文樂玩拮波 宣佈追女成功

余文樂和王棠云於2017年結婚，婚後育有兩歲兒子余初見（Cody），身在台灣的余文樂日前宣佈太太再度有喜，昨日更以拮爆汽球的方式揭曉太太今胎是女兒，三年抱兩，湊成一個「好」字。



本報記者



圖：網上/資料圖片



余文樂在父親節當日報喜，公開太太再度懷孕，但當時未有透露BB性別，他昨日終於揭曉答案，以拮爆波的方式宣佈太太懷有B女，他在社交網先後分享片段和照片，片中可見他和太太及囝囝Cody，一家三口穿上同色系的親子裝，旁邊放有粉紅色和粉藍色的氣球，余文樂和太太齊齊拿著一個特大的黑色氣球，氣球上寫有「Boy or Girl」，當余文樂準備要拮黑色氣球時，見到Cody走上前就問他喜歡弟弟還是妹妹，但Cody沒有回答，只是在現場開心地走來走去，當余文樂拮爆汽球後，就飄出多個粉紅色的氣球，他見狀即興奮大叫，之後留言說：「雖然我其實男女都無所謂，可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮！」至於太太王棠云亦在社交網留言︰「真的覺得大家很會猜，爸爸接下來要被吃定了。」看來余文樂一定會把女兒寵壞。



陳山聰公開BB乳名小蒜頭



至於下月將榮升爸爸的陳山聰，昨日再次在社交網分享太太APPLE的大肚照，感謝太太在懷孕期間的付出，他留言說：「感謝老婆o依十個月來為我家的小寶寶的付出，一路陪伴住她整個神奇的旅程，終於感受到母親的偉大，我會用最大的努力去保護、珍惜及畀最好的生活妳同阿仔，期待我們的小蒜頭來臨。」揚言會更加疼愛太太，又指預產期愈來愈近，自己比太太更緊張。



另外，鄭秀文（Sammi）與許志安婚後雖然沒有小孩，但由於許家是大家庭，她在三年前已經榮升「十叔婆」，昨日她又貼出一張抱B照片，並謂多了一個新稱呼叫「十舅婆」，她留言：「今次，我不是十叔婆，mi變成『十舅婆』。 」又指家族太大，自己永遠搞不清楚輩份名稱。



方媛為郭富城誕下兩個囡囡Chantelle（大寶）和Charlotte（二寶）；昨日方媛於社交平台上載了兩條短片，原來是前一天的端午節在家包糭，大寶也有幫手，成為端午節最佳的親子活動，方媛包糭時有板有眼十分熟手，而年紀小小的大寶也相當認真，不知向來寵愛女兒的城城，品嚐大寶包的糭子時是否甜到入心？



郭晶晶抱幼女照首曝光



另外，霍啟剛在前日端午節，與太太郭晶晶帶同三個小朋友上山頂玩，取代未能欣賞的龍舟比賽，並在社交網以「端午節山頂一日遊」為題，上載數張合家歡照片。相中所見，霍啟剛安排一家五口搭纜車欣賞太平山美景，小朋友都開心得手舞足蹈，而小女兒亦罕有亮相。今次是郭晶晶第一次抱著小女兒的相片曝光，雖然只看到BB的濃密頭髮，不過郭晶晶望着懷抱中的幼女，眼神充滿溫柔。



