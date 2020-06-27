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樂宜拋胸下廚好養眼 陳潔玲地獄廚藝累幕後食物中毒

2020-06-27 列印
■樂宜谷胸裝上陣，成功搶鏡。
■陳潔玲自爆煮餸半生熟，令工作人員食物中毒。
■ViuTV新節目《索女人妻ichi烹》找來索女同人妻下廚。
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  ViuTV新節目《索女人妻ichi烹》昨日舉行記者會，節目找來四名「索女」及「人妻」包括樂宜、陳潔玲、潘杰寧及黃天頤挑戰廚藝，片花見她們入廚時都是錯漏百出，陳潔玲更自爆幕後試食她的菜式後集體食物中毒。

  陳潔玲透露製作菜式，分別是炸生蠔及煎藕餅，結果前者太油膩，後者未熟，幕後試食過後腹瀉收場，她笑笑說：「我事後知道覺得好唔好意思，之後我話會畀番睇醫生錢。」

  談到女士廚藝了得普遍都會加分，陳潔玲跟樂宜都相當認同；但提到節目播出後，變相會大大減分。而拋胸下廚的樂宜就笑說：「都未必嘅，好多男士都鍾意睇女朋友入廚嘅蝦碌嘢。兩個一齊慢慢學，變相增進感情。」
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