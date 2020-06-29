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新劇被徐睿知狂抽水 金秀賢再晒肌谷收視

2020-06-29 列印
■徐睿知在第三集不停摸金秀賢胸肌，令收視回升。
■金秀賢練到六嚿腹肌，當然要一晒再晒。
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　　韓國男神金秀賢去年退伍後正式復出的新劇《雖然是精神病但沒關係》，於本月20日首播收視不俗，首集中，扮演精神病院看護的金秀賢，更有一幕更衣室換衫戲，大晒一身零脂肪完美肌肉，立即登上熱搜，亦創下6.09%的不俗收視。不過，播到第二集時，收視卻反而跌至4.7%。

　　到前晚播出第3集，金秀賢又再度晒腹肌，更被女主角徐睿知狂抽水，不少女網民均留言表示十分羨慕徐睿知，結果令收視成功反彈，回升至5.94%。

　　另外，同劇的男星郭東延今集中亦要犧牲色相，扮演一名露體狂，並在徐睿知面前露下體，但反被取笑下體細。

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