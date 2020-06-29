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新劇收視倘理想唱歌慶祝 張可頤搵鄭中基吹笛伴奏

2020-06-29 列印
■鄭中基與張可頤在劇中演一對，但未知能否開花結果。
■文凱玲自認太懶，未開始搞婚禮。
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　　鄭中基（Ronald）、張可頤、文凱玲等昨日到淺水灣為ViuTV新劇《暖男爸爸》拍婚禮場口。飾演前來觀禮的Ronald和可頤表示在劇中是好朋友，但有好多男女支線，結局會否結婚仍是未知數。可頤還爆料指拍攝期間，Ronald經常都吹奏類似笛的樂器娛樂大家，若劇集收視理想，屆時可叫Ronald吹奏，由她唱歌慶祝；Ronald透露樂器是在美國特別訂製的，是為陪女兒一齊學的新樂器，因女兒跟小時候的自己一樣，練到一定水準就會懶。

　　至於公佈今年結婚的文凱玲，自嘲與未婚夫又忙又懶，尚未定日子，而家人又希望擺酒，笑言若趕不及預訂場地，可能簽紙註冊了事。

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