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亞視不排除網上選亞姐 梁雪瑤提議素顏面試

2020-06-29 列印
■梁雪瑤（右）和羅思雅鼓勵身邊朋友參選亞姐。
■亞視堅持今年內會完成亞姐選舉。
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　　《2020亞洲小姐競選》昨日在大埔總台舉行啟動禮，大會宣佈今年新增網絡賽區，連同香港區和大中華區的勝出者，共15至18名佳麗在12月舉行的總決賽中競逐后冠。

　　亞視執行董事陳偉傑表示擔心疫情會影響比賽，如果有特殊情況可能會在網上舉行，但一定會在今年內完成。至於兩位亞姐冠軍梁雪瑤和羅思雅則表示會鼓勵身邊朋友參選，羅思雅贊成新增網絡賽區，稱現今科技發達，以直播作為比賽平台都算是一個突破。梁雪瑤指網上比賽見不到真人，可能會有「照騙」，但談吐不能騙人，提議佳麗們可嘗試素顏面試，以最真實一面示人。

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