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開工手袋放外景車被盜 莊思明損失逾7萬元

2020-06-29 列印
■莊思明的名牌手袋被盜，損失約7、8萬元左右。
■劉穎鏇與林子善均表示不會帶貴重物品出外景。
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　　莊思明日前為無線新劇《超能使者》在旺角拍攝外景時，將價值1.5萬元名牌手袋放在公司車上，事後發現手袋不翼而飛，事後信用卡更被冒簽，報警後警方拘捕一對涉案男女。

　　莊思明透過短訊回應指發現手袋失蹤後，現場同事馬上幫忙搜尋，「之後收到短訊指信用卡有簽帳，便馬上報警。（損失金額？）簽了5萬多元，連手袋、銀包及雜物，大概損失7、8萬元啦！」

　　同劇演員林子善和劉穎鏇昨日在電視城開工，事發時與莊思明同場的劉穎鏇表示：「我諗她當時有啲驚同憤怒，最慘她連自己架車都唔可以用，因為車匙在手袋度。」她表示自己的財物放入旅行篋內，外景時可隨時跟身，開工時不會帶好多現金。

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