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BET Awards網上舉行Beyonce八歲女兒獲獎

2020-06-30 列印
■Beyonce與八歲女兒合唱《Brown Skin Girl》獲獎。
■Alicia Keys在空無一人的大街獻唱。
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　　「第20屆黑人娛樂電視頒獎禮」（BET Awards）昨在網上舉行，美國樂壇天后Beyonce獲大會頒發人道獎，她將獎項獻給支持「黑人的命也是命」的示威者，並拍片講感受。Beyonce的八歲女兒Blue Ivy則憑與母親在迪士尼電影《獅子王》合唱的歌曲《Brown Skin Girl》而首次獲BET HER獎，Blue Ivy更成為頒獎禮史上最年輕得主。

　　Alicia Keys、John Legend等有份演出，並提到黑人示威運動及警暴問題，Alicia在空無一人的大街彈鋼琴獻唱《Perfect Way to Die》，片段最後背景出現5年前被警員逼死的黑人女性Sandra Bland的肖像，以及顯示那些被警察殺害的黑人男性及女性的名字。

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