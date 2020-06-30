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賈思樂為慈善「出關」　鄧萃雯避疫唔敢出街

2020-06-30 列印
■雯女望大家可以關懷特殊兒童家庭。
■賈思樂疫情以來，一直閉關。
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　　鄧萃雯（雯女）日前出席電影《迷途花生醬》關懷慈善場，並邀請好友賈思樂前來撐場，呼籲大家支持特殊兒童家庭、居港難民及尋求庇護者。面對新冠肺炎疫情這段時間，雯女說：「我很愛惜生命，疫情最嚴峻期間好少出街，直至上個月疫情穩定下來，才敢進行多點活動。」

　　另外，賈思樂透露自疫情以來一直閉關，今次為慈善「出關」，看過相關影評都讚不絕口，知道有位唐氏綜合症演員主演，而且還好好戲，令他想深入了解唐氏綜合症人士。

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