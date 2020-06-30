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陳庭欣孖男友Chok墨魚奉旨放閃

2020-06-30 列印
■陳庭欣自言開工少帶現金，免被賊仔偷竊。
■陳庭欣與男友拍拖出海Chok墨魚。 網上圖片
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　　陳庭欣（Toby）昨日現身電視城為《東張西望》開工，Toby透露日前與朋友出海釣墨魚，25個人只Chok得一條墨魚仔及一條魚毛，笑言磨成粉才夠分。她說：「我們在船上有上網睇片學習Chok墨魚攻略，看到別人收穫甚豐，滿心期待，可惜失望而回。」談到她與男友不忘合照放閃，Toby笑指很多朋友也有放閃，不是她的「獨家專利」。

　　此外，對於好友莊思明拍劇時被偷手袋，Toby表示日後開工會更小心財物：「其實藝員的袋只能放在外景車，惟有少帶現金，但現金都小事，證件及信用卡才麻煩。」

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