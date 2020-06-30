﻿Think Big女神與AV女優經理人合作 邱晴唔賣34吋半胸賣得意

2017年，當年17歲的邱晴（Mandy）參選港姐，雖然5強止步，但落選後即簽約無線擔任兒童節目《Think Big天地》。憑着甜美笑容、5呎7吋半身高、34吋半上圍及42吋長腿，Mandy獲網民力推做兒童節目女神，雖然有大好上位機會但她卻於上月初離巢外闖，更打算搞網上兒童節目，她說：「始終電視台多限制，我比較搞鬼，又唔想困喺一個地方。」她正秘密練兵，隨時殺入樂壇，20歲的她大把世界。



在效力無線的3年間，曾在台慶中頭獎獲得52萬獎金的邱晴除了固定主持《Think Big天地》外，也參演過綜藝節目《美女廚房》及劇集《愛．回家之開心速遞》、《白色強人》等，演出機會尚算不少，但她仍選擇離巢並跟日本AV女優浜崎真緒的經理人合作，令不少男Fans非常期待及疑惑，究竟Mandy之後會唔會有性感演出？提到性感，Manday即落閘：「合作啫，唔係簽約，加上每個人都有唔同嘅路線，佢哋行美麗，我就行番得意。」以美麗形容日本AV女優的確幾搞鬼。她之後再強調自己比較保守，只想行斯文路線。問到是否媽咪唔畀？「佢想我清純啲，但都好Free冇限制，只要做嘅嘢對得住良心。」



讚好馬明



講到以往多演清純少女，年僅20歲的Mandy亦自問演繹唔到妖艷角色，早前客串新劇《BB大晒》時要挑逗馬國明（馬明）更緊張到拍攝前搵妹妹綵排，「本來要摸馬明大髀，但我完全唔識勾引人，所以係勁難嘅挑戰，如果要演呢啲角色，我會好驚、好擔心。」問到拍攝時馬明有無Feel到佢好驚？一提馬明，Mandy即讚：「佢好有風度，問佢咩都會答，又會叫我放鬆啲，佢好似爸爸，好Man，同佢合作好安心。」Mandy又唔覺意自爆曾聽過湯洛雯讚馬明，「佢讚馬明好單純好善良。」



進修藝術



至於離巢原因，Mandy直言TVB較多限制，自己希望作多方面嘗試，「太多嘢想做，暫時唔想畀佢綁住先，而家就籌備緊搞網上平台節目，會邀請小朋友同佢哋互動。」並指目前努力學唱歌中，已獲唱片公司招手的她不排除將來向樂壇發展；此外，中學畢業的Mandy又考慮到台灣報讀藝術，她說：「記得有次同小朋友玩問答遊戲，佢哋好醒可以秒答問題，自己就一題都答唔到，令我悶悶不樂，覺得唔夠小朋友叻，係時候要進修一吓。」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致



場地：FlamesGrilledChicken



鳴謝：Barry@巧鬆啲