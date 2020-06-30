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﻿新劇同坤哥爭陳曉華 何廣沛認「瞄住」港姐冠軍

2020-06-30 列印
■陳曉華笑言對何廣沛認識較深。
■何廣沛與吳業坤第三度合作。
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　　何廣沛、吳業坤及陳曉華（Hera）等昨日出席新劇《異搜店》造型，廣沛與坤哥三度合作，今次由爭朱晨麗改為爭Hera，廣沛笑說：「我們眼光好呀！瞄住啲港姐冠軍。」坤哥即否認「瞄住」，但問到朱朱與Hera哪個冠軍較索時？他即支吾以對：「我費事得罪朱朱呀！又驚俾廣沛打！」飾演醫生的坤哥預告會跟Hera有錫面戲，相當開心！笑問會否「加戲」？他說：「我要問准Hera，費事影響我的清純形象！」

　　Hera談到坤哥自爆與她有吻戲，他笑言是輕輕一吻，若之後有激烈親熱戲則視乎劇情需要，慶幸只是錫面，仍能守住「熒幕初吻」。
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