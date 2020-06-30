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﻿為拍劇與仔女分隔兩地 鍾嘉欣靠囡囡水壺慰藉

2020-06-30 列印
■鍾嘉欣重返娘家拍劇，將與馬國明、鄭嘉欣合作。
■鍾嘉欣要暫時離開家人，實在很不習慣。
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　　鍾嘉欣自15年與醫生男友結婚後即定居溫哥華，三年抱兩，閒時返港出席商演活動賺快錢，17年與無線約滿。上周鍾嘉欣突於社交網透露已回到香港，並上載戴着家居隔離的電子手環照片。

　　有傳嘉欣收了300萬重返娘家，下月與周家怡、馬國明及鄭嘉穎等演出無線重頭劇《兒童醫院》，由於疫情關係，嘉欣未能帶同一對仔女齊齊由溫哥華返港，暫時要分隔兩地，她近年一直專心做全職太太和媽媽，為拍劇要離開小朋友一段日子，實在很不捨，嘉欣不但把子女的照片帶在身邊，還帶了囡囡Kelly用的卡通水壺返港，實行「見壺如見人」。
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