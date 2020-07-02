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樂易玲生日會 王浩信馮盈盈醉住走

2020-07-02 列印
■樂易玲由胡定欣扶着，帶醉離開。
■王浩信似飲得幾醉。
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　　61歲生日的樂易玲，前晚獲多位圈中藝人為她慶祝生日，包括黃宗澤、吳卓羲、張兆輝夫婦、馬德鐘、胡定欣、王浩信等。直至凌晨一時許，樂易玲帶醉拖着胡定欣離開；王浩信也顯得醉醺醺、要由樂小姐的兩位兒子扶着上車；阿Bob與馮盈盈也有醉意，盈盈上車時要陳瀅從後雙手攙扶。幾年前陳瀅曾與何猷亨拍拖，之後分手收場，而早前馮盈盈亦因出席何猷亨的船河派對而傳出緋聞，現在兩位猷亨的舊愛、新歡竟情同姊妹。

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