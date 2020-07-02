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綾瀨遙傳戀上韓星魯敏宇

2020-07-02 列印
綾瀨遙傳戀上韓星魯敏宇
■綾瀨遙爆出緋聞，被指與韓星魯敏宇（圖）拍拖。
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　　35歲日劇界一姐綾瀨遙入行以來甚少緋聞，只曾與大澤隆夫、松坂桃李傳過拍拖，但都沒有承認。

　　昨日突傳出她與34歲韓星魯敏宇秘密拍拖兩年，據悉魯敏宇於2018年到日本舉行見面會時與綾瀨遙認識，其後拍拖；由於魯敏宇在日韓兩地發展，綾瀨遙亦十分忙碌，所以拍拖亦十分困難。在爆出戀情之後，傳媒向綾瀨遙事務所求證，其事務所稱二人只是朋友，根本沒拍拖；魯敏宇的母親則支吾以對，但其後發聲明指報道並非事實。

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