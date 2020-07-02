結婚7年 癡漢Feel甜望老婆食雪糕 直擊陳豪陳茵媺 初戀式拍拖

49歲的陳豪（阿Mo）啱啱拍完《陀槍師姐2020》，之後又緊接連開兩套劇，出名「愛妻號」嘅佢趁放假當然要陪吓一直盡心盡力為屋企嘅老婆。上周一（22日），難得仔女復課，雙眼冇乜神的阿Mo拖住老婆陳茵媺（Aimee）去中環拍拖，雖然結婚7年又有三個小朋友，但兩人仍似熱戀情侶一樣，Sweet爆拖手又搭膊頭，沿途阿Mo不時喺Aimee耳邊俏俏話o氹對方開心，仲不停如癡漢般甜望老婆食雪糕，完全初戀Feel拍拖，得意又好笑。



採訪：張詠森



陳豪近排好忙，上周才拍畢《陀槍師姐2020》，轉頭又要為本周一首播的新劇《殺手》密密做宣傳，接住再開拍邵氏劇集《飛虎3之壯志英雄》，不過就算劇接劇，永遠家庭第一的阿Mo幾攰都會「唧」時間陪老婆仔女，好似剛過去的父親節，他便於開工前同一家人去公園放電，非常溫馨。難得小朋友返晒學，上周一兩公婆就去中環IFC拍拖，享受二人世界！



陪食陪買



當日下午4時許，記者發現戴上口罩、穿便服的陳氏夫婦企喺電梯口吹水，Aimee孭住大袋Gucci戰利品，估計已經同老公Shopping完，而其橙色Hermes手袋就按「慣例」由阿Mo拎住。未知是否意猶未盡唔捨得返歸，兩人討論完一輪後，又手拖手上咗3樓買Frozen Yogurt食，以為一杯雪糕兩份分，原來是Aimee獨食，可能知道老婆鍾意食甜品，所以阿Mo讓對方一個人享受，自己就喺側邊望住Aimee慢慢嗒，看他雙眼笑瞇瞇，濃濃癡漢Feel咁睇住老婆食都咁開心。



調皮茵媺



而暫時卸下「媽媽」身分的Aimee，在老公面前亦顯得特別調皮，當發現記者在場時，她即擰轉面「偷食」並笑謂：「唔畀你影我食雪糕個樣。」記者即識做行開，阿Mo就Sweet爆搭實老婆膊頭，雙雙行去停車場攞車；後來不知是否老公提水？離遠見到鏡頭捕捉她的為食樣時，Aimee就再次戴番口罩，又忍唔住「岳」高頭大笑，誇張得連途人都忍唔住回頭望。兩公婆全程都大方任影，臨走前仲同記者揮手道別，近距離見到阿Mo雙眼現紅筋，問他是否好攰？他說：「呢排開工呀，好長時間，每日瞓得幾個鐘咋。」唔夠瞓都犧牲睡眠時間陪老婆行街，呢啲老公真抵錫！