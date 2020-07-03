﻿不介意情侶檔再合作 劉俊謙蔡思韵只怕觀眾看厭

劉俊謙和蔡思韵主演的電影《幻愛》，由於疫情等因素映期一改再改，現等到上映，他們笑言是訓練耐性機會。對於該片令兩人得到或提名不少獎項，他們都覺得是很大鼓勵，不過得獎時一度懷疑自己實力。兩人因拍該片而發展成情侶，他們都不抗拒再合作，只怕被外界定型或令觀眾看厭，所以未來只想挑戰自己，嘗試更多不同角色。



電影一再延期上映，作為主角劉俊謙和蔡思韵感受當然特別大，劉俊謙說：「好需要耐性，哈哈！其實好想知feedback點，呢套叫做我哋第一套香港電影，好期待觀眾睇完覺得點。」蔡思鈞亦認同，「套戲入圍同攞咗啲獎項，好多人以為套戲上咗，原來仲未上，可能都係件好事，加強咗大家嘅期待，希望可以多啲人睇到。」



憑《幻愛》兩人得到不少提名外，劉俊謙更奪得「電影評論學會—最佳男演員」及「導演會—最佳新演員」；而蔡思韵就得到「電影評論學會—最佳女演員」，他們覺得興奮之餘，反而對自己有更多懷疑。蔡思鈞說：「知得獎後我瞓唔着，係咁質疑自己，我問佢（劉俊謙）我真係咁好咩？可以得到呢個獎，係咁自我懷疑。」得獎前，其實劉俊謙已憑ViuTV劇集《教束》奪得網上投票民間視帝，但他認為相對於獎項，觀眾的反應更重要，「好多人睇完《教束》，甚至教師睇完會覺得我哋好似幫咗佢哋講說話，呢份滿足感係大過攞獎。」



兩人因拍《幻愛》變成真情侶，對於再情侶檔合作，他們持開放態度，蔡思韵說：「好希望畀觀眾睇到我哋係獨立個體，而且覺得我哋唔一定要一齊，有時分開吓係好嘅，但我哋唔會排除再一齊，始終我哋有種默契，對我哋工作係好有幫助，反而驚觀眾睇得我哋太多睇到厭，所以我哋唔應該成日一齊工作。」



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Lupuschui@orient4(蔡思韵)、 Nick Lam@Orient4.com.hk(劉俊謙) 化妝：Shuen Kong@WiLL Wong(蔡思韵)、 Carmen Chung@carmencmakeup_hair(劉俊謙) 服飾：Point de Depart、 Celine(蔡思韵)、 Initial(劉俊謙) 場地：R ONE Space 御一空間