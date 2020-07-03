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睇牙結姻緣 ﻿武田真治﻿﻿7.1娶索模﻿

2020-07-03 列印
■靜麻波擁牙科護士資格。
■武田偕妻報喜兼晒婚戒。
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　　90年代日本紅星武田真治，近年轉型教操肌再度成為紅人，他在昨日與牙科護士兼索模靜麻波宣佈，他們已於前日共諧連理！圖：網上圖片

　　現年47歲的武田真治近年走猛男路線，主持搞笑節目兼有節目教觀眾玩健身操，他與牙科護士兼模特兒靜麻波拍拖3年，昨日齊在社交網貼相及留言宣佈婚訊！武田表示，與現年25歲的靜麻波已在前日（7月1日）註冊結婚。

　　武田被指是到牙科診所睇牙期間，認識身為護士的麻波，兩人其後交往及同居，更在今年初傳出婚訊。武田與麻波在報喜的留言中表示，雖然疫情仍未過去，但希望夫妻能一起共渡難關，建立開朗的家庭！麻波暫未懷孕，婚後仍會繼續工作。

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