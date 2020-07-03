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李孝利允兒為除罩唱K道歉

2020-07-03 列印
■李孝利和允兒唱K搞出大頭佛。
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　　韓國的新冠肺炎疫情未止，李孝利與少女時代成員允兒（另譯：潤娥）日前相約飲酒唱K，更除下口罩唱歌玩直播，隨即被網民留言鬧爆防疫意識不足！兩人其後在社交網上就事件道歉，允兒更發表親筆信認錯！圖：網上圖片

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