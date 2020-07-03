拍牀戲愈熟愈唔畀面 ﻿陳家樂﻿﻿呻俾湯怡投訴鬚太拮﻿

陳家樂和湯怡認識多年，但最近在電影《死因無可疑》才是首次演情侶，戲中更有牀戲，湯怡就話大家熟，演起來沒顧忌，反而家樂呻熟仲慘，因湯怡會投訴俾他的鬚拮親。談到拍攝感受，兩人特別感激導演袁劍偉耐心教導，又大讚前輩黃秋生和林嘉欣夠專業。講到兩人先後做業主，家樂就否認有新戀情而買樓，他們自爆其實全靠公司借錢先成功置業，以後要更努力搵錢。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



戲中家樂和湯怡有不少親熱戲份，家樂反而覺得太熟會尷尬，「忍唔到笑，佢又嫌三嫌四搞到我唔舒服囉！」湯怡即反駁，「我純粹話你啲鬚好拮之嘛！我又唔係嫌啲乜嘢，我反而覺得太熟會冇尷尬，同埋完全信任佢，所以冇話設計啲咩動作，想點就點囉！」家樂即搞笑，「你早講可以點就點，我同導演講唔係咁拍嘛！」



談到拍攝該片最大感受，家樂和湯怡異口同聲讚遇着好導演袁劍偉，除了肯花一年時間跟他們分析劇本，還將他們的潛能都逼出來，家樂說：「佢為咗令我哋有突破去搣甩啲嘢，仲好有耐性，唔介意再拍。」湯怡也覺得導演擅於將演員的潛力迫出來，「有場嗌交戲，我都估唔到自己可以咁爆。」家樂在戲中跟影帝和影后級的黃秋生和林嘉欣有不少對手戲，他覺得兩個前輩都好識照顧對手，秋生更加專登同臨時演員吹水，幫手減輕大家壓力。



繼湯怡18年上車做業主，最近家樂跟家人亦斥半億買入何文田千多呎豪宅，他坦言現在要更努力搵錢，問到買樓是否為傳出跟連詩雅的新戀情有關，他即扮晒傻對湯怡話：「你有新戀情咩？（湯：係呀！收埋收埋好低調。）」之後家樂先認真話：「戀情嘅嘢唔交代有冇新啦！層樓多謝公司幫手，坦白講我唔夠錢買嘅，自己雖然儲咗啲錢，但使咗好多，好彩經理人睇到，叫我要買樓儲錢，幫我向公司借咗少少，咁都好嘅有啲壓力係好事，做嘢都會積極啲。」



髮型：Kendrick Siu(家樂)、Davy YU@AdmiXHairStyling(湯怡) 化妝：Khaki Yan(家樂)、木子維納 Vena 服裝：BOSS(家樂)、Marella 場地：尖沙咀iSQUARE英皇戲院



