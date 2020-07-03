MIRROR拍新歌MV花姐被插偏心 ﻿姜濤話心照﻿﻿唔使安慰隊友﻿

相隔7個月，男子組合MIRROR終於推出新作《IGNITED》，不過，「Too Hot To Handle Version」MV被網民認為經理人兼MV導演花姐大細超，偏心愛將姜濤、Ian和Anson Lo到出面。喺花姐點名下，被指係陪襯品之一嘅Alton挺身拆解：「我就係特登唔回應，因為即將有第二個版本，咁樣反彈會好大。」



花姐出心出力為MIRROR，但Fans總有意見。正如新歌《IGNITED》被轟歌詞露骨，不符合MIRROR陽光形象；又指MV的鏡頭分配唔平均，Edan、Alton、Tiger、Frankie及Lokman幾乎冇影！隊長Lokman及Anson Kong奉命出嚟解說，隊長說：「因為一首歌要分畀12個人真係唔容易嘅，同埋大家嘅風格都唔同。至於歌詞係咪好露骨？每人get嘅意思都唔同，就會有好多唔同幻想。」而由頭帶到尾，做晒主角的姜濤唔敢插嘴，被追問才輕描淡寫說：「都係為咗效果，冇諗過邊個多，邊個少，而且排舞時間都好緊逼，大家冇咁嘅時間去多諗。（要唔要安慰吓隊友？）不嬲都唔會有呢個擔心，因為我哋出道兩年，一直都有呢啲問題，但係我哋都慣咗，唔覺得會傷害彼此感情。」



Edan及Alton被花姐點名向記者解答誤會，前者面紅耳赤，耍手擰頭說：「冇冇冇難受！可能唱少啲，但跳舞會多返啲，而且有另一個Version，會相輔相成嘅。明白歌迷都係好擔心我哋，或者叫乜嘢心切？」AK搶答：「愛之深，責之切。」Edan愈講愈亂：「唔係呢個，算喇！唔好拋書包，佢哋好緊張我哋，原意都為我哋好，但唔使太擔心，因為會有另一個Version。」相對Alton輕鬆回應：「今次幾鍾意個MV，因為拍攝時花姐提我哋要開心啲！甚至推我出去，話要Alton嗰個樣呀，因為我個人好善良，就係好kind咁嘅樣囉！」



採訪：方騫平 攝影：譚壹致 形象：Felix Wong、Daniel Chu



服裝：Mastermind、MYND、D-MOP 場地：香港九龍貝爾特酒店



髮型：Lydia Yung、Denny Ku、Man@ Chic Private I Salon



化妝：Circle、Rainbow、Mayling @Annie G. Chan Centre



