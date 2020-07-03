連詩雅視為結婚人辦 ﻿黃翠如﻿﻿慶幸搵到超夾蕭正楠﻿

黃翠如和連詩雅（Shiga）首度合作劇集《那些我愛過的人》，劇中分別飾演姊妹「方樂汶」和「方書文」，令本身是獨女的Shiga終感受有家姐滋味，而翠如亦似多了個妹妹，由於兩人太投入，拍嗌交戲會勁心痛。講到婚姻，翠如自覺幸運搵到超夾老公蕭正楠，而最近跟陳家樂傳緋聞的Shiga，就好羡慕他們婚後仍如拍拖甜蜜，更視為結婚人辦，不過她坦言未準備好做人妻。



翠如和Shiga劇中有不少嗌交戲，兩人好易投入，而拍時或者拍完都會嗱住嗱住好心痛，因兩人用的是真感情。翠如說：「佢係個好放手嘅演員，可能因為佢拍劇經驗比較少，咁我作為家姐，我哋一齊經歷嘅嘢，佢好自然放心畀我帶住，所以只要我真心交戲畀佢，佢一定會好真心佢畀番我，我好開心有個以咁放手嘅對手，觀眾應該會感受我哋之間嘅姊妹關係好真實。」



拍攝時已升呢做人妻的翠如，角色令她重新審視跟蕭正楠（Edwin）關係，慶幸遇到個超夾老公，「我好好彩，我同Edwin價值觀，性格同好多諗法太似啦！（睇你哋ig好似睇緊一個人咁）佢抄我啫！（連：幽默都好似）幽默感係我學佢嘅！（連：反而呀！）係呀，我哋兩個相對哋佢係陽光嗰派，佢積極樂觀過我好多，呢方面我受佢影響得好厲害，所以大家互相同步一齊行，好慶幸大家好似，我哋步伐好似。」



Shiga看到翠如的幸福，羡慕之餘亦大講揀老公要求，「我成日聽到好多人因為習慣而結婚，或者已經覺得係理所當然，但係我每一次聽佢哋（翠如和Edwin）講佢哋嘅愛情呢，感受到佢哋仲係好愛，佢哋sweet係從心底，所以我識咗佢哋覺得婚姻仲更加難囉！呢啲嘢可能你哋唔覺，但係旁觀者聽你哋講對方嘅時候，有啲嘢遮唔到同扮唔到，心底裏鍾意對方，所以真係好難得有個咁嘅對象，你哋標準太高啦！所以三觀相似好重要。」不過Shiga強調仲未準備好做人妻。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



服裝：Talulah、Runway Workshop(黃翠如)、Runwayworkshop(連詩雅)