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木村花疑遭《雙層公寓》造假情節害死

2020-07-03 列印
■木村花發火打甩小林快帽子的情節被指是造假。 網上圖片
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　　號稱無劇本的日本真人騷《雙層公寓》參加者兼摔角手木村花，今年5月疑不堪網絡欺凌自殺身亡，終年僅22歲。

　　木村花的母親木村響子向《週刊文春》記者透露，木村花生前曾以短訊向朋友透露，該節目人員要求花拍攝時掌摑小林快，但花只肯打甩小林的帽子，花和小林拍攝前曾溝通，而該情節被指是令花飽受網絡惡毒留言欺凌之主要來源。

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