  • 2020年7月3日 星期五
  • 28º
  • 92%
熱門： BNO國安法港獨七一新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

上半年港票房慘淡 較去年同期跌七成二

2020-07-03 列印
■《乜代宗師》成上半年票房冠軍。
Previous Next

　　受新冠肺炎影響，政府於3月28日關閉戲院，雖然於5月8日重開，並推出不少優惠，但票房未見起色。昨日香港票房有限公司公佈，20年上半年共有125部電影上映，票房總收入為293,170,268港元，相比19年上半年度同期的票房1,045,864,695港元大減近七成二， 十分慘淡。

　　上半年十大電影票房排頭位是《乜代宗師》，收2千9百多萬港元；第二位《家有囍事2020》也有近1千2百萬的累積票房；《我的筍盤男友》則排第三位。而十大非香港電影票房，則由《白頭山︰火山浩劫》以1千8百多萬元的累積票房奪得第一位。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd