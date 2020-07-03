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張寶兒袁偉豪隔空放閃

2020-07-03 列印
■張寶兒的吊帶裙好清涼。
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　　張寶兒近期公然與男友袁偉豪（Ben）耍花槍，除了前晚拍拖賀樂小姐生日外，之前寶兒在社交網分享自己穿低胸吊帶造型的性感靚相，又留言：「今天才發現，七月還未到，卻早已進入盛夏的節奏。」沒料男友阿Ben竟留言回應一句：「盛女的階段」。寶兒立即回敬：「豐盛、盛載，多謝你嘅祝福」，隔空放閃。

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