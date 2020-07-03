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伊能靜評梅艷芳感情事捱轟

2020-07-03 列印
■伊能靜傳被飛出內地節目。
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　　台灣女星伊能靜近日參加內地節目《乘風破浪的姐姐》是非不斷，因在節目訪問時評論已故梅艷芳的感情事而遭網民鬧爆，有傳因失言遭節目組飛出局，更將她的鏡頭刪走，雖然事後伊能靜有為事件道歉，但網民完全不收貨。

　　此外，阮經天經理人陳孝志，日前在網上狠批伊能靜在低潮時找他幫忙，自己捱義氣幫對方接廣告後變成她的擋箭牌！直指伊能靜是不會感恩的人。

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