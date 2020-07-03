﻿超貼地 黐實郭晶晶買外賣逛超市 百億霍啟剛 原來係暖男

已故富豪霍英東的長孫、霍英東集團副總裁及全國政協委員的霍啟剛（Kenneth），雖然身家逾百億，但一向出名低調，跟太太郭晶晶不論食嘅、用嘅都好樸素，一直教仔女學懂珍惜，所以Family day都要求小朋友洗車賺零用錢，仲去農村學插秧體驗生活，等子女明白咩叫粒粒皆辛苦，難怪兩人被外界譽為「豪門清泉」！上周四（25日），愛錫老婆的Kenneth陪郭晶晶到寓所附近買外賣，之後仲做「跟得老公」陪逛超市，原來霍生係暖男嚟嘅。



近月霍啟剛喺社交平台好活躍，除了頻頻Po家庭照及工作側拍外，本月初仲開始拍片做KOL，早前他就同網民大玩「你問我答」，並大方分享夫妻相處之道。提到剛「大步檻過」7年之癢，今年11月便踏入結婚8周年，已有3個仔女的Kenneth坦言有了小朋友後，兩公婆焦點必定會落在子女身上，但為了保持婚姻新鮮感， 他一星期至少會約太太郭晶晶出街睇一次戲，二人間中也會去個短Trip，享受二人世界。事實上，私下Kenneth都好黐老婆，一得閒就會同郭晶晶送細路返學，又會陪對方出埠開工，非常恩愛！



幫襯平民餐廳



剛過去的端午節，Kenneth一家五口就搭纜車到山頂睇風景，玩咗大半日3個小豆丁都攰晒，於是兩公婆就先送仔女返淺水灣大宅，安頓好後，再於下午4時許到寓所附近買外賣。一身街坊裝、戴上口罩的二人拎住個紅色「吉祥如意」環保袋，入咗去一間平民中餐廳買粥粉麵飯，人均消費都唔使100蚊，非常Down to earth。雖然間舖距離屋企都係2分鐘路程，但Kenneth都堅持陪郭晶晶去揀餸，真係好鬼冤氣；睇完餐牌點好菜後，郭晶晶就企出門口等老公畀錢，Kenneth望望手錶見仲有時間剩，便尾隨太太到隔籬行超市。



陪睇家庭用品



Kenneth陪住太太乜都睇吓，睇完餅乾又睇汽水，兩人還駐足研究清潔用品，前者喺Family time都冇撳電話，全程投入做「跟得老公」，傍實郭晶晶又畀吓意見，睇得出Kenneth都享受呢種平凡夫妻生活。最終兩人都係齋睇冇幫襯，以為霍氏伉儷會折返拎外賣，殊不知二人竟直接返屋企；上到樓後，郭晶晶就同媽咪一齊挨喺窗邊一路傾偈一路望住對面街，心情相當唔錯。大約半個鐘後，其家傭就落樓幫手拎大袋外賣回家，終於可以開餐。



採訪：張詠森