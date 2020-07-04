另外，同場的林芊妤（Coffee）笑言大會為她預備了幾套超低胸婚紗，但要大家不要失望，事緣囝囝一個月前戒奶，自己處於上圍最縮水階段，由最高峰的F級急降到B級，她還爆老公現叫她做「小籠包」。
陳婉衡孖男友「操」出感情
另外，同場的林芊妤（Coffee）笑言大會為她預備了幾套超低胸婚紗，但要大家不要失望，事緣囝囝一個月前戒奶，自己處於上圍最縮水階段，由最高峰的F級急降到B級，她還爆老公現叫她做「小籠包」。
7‧16接受投注 7‧21攪珠 六合彩恢復攪珠
萬眾期待的六合彩終於恢復攪珠！因應疫情，六合彩攪珠自二月一日舉行後一直暫停，馬會昨日宣佈，本月二十一日恢復六合彩攪珠，本月十六日中午起接受投注，估計頭獎基金八百萬元。疫情期間，馬會共取消六十六次六合彩...
2020-07-04
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雲南昆明大雨水浸 四川暴雨16死六失蹤
中國近日多地受洪災困擾，昨日應急辦公室發佈消息，指周三至周四中午為止，雲南昆明因大雨引發水浸，昆明市消防共營救及疏散四十位被困人員。而四川省涼山州冕寧縣政府新聞辦公室消息，截至周四下午五時為止，彝海鎮兩名失蹤人士已遇難。即此次特大暴雨已造成十六人死亡、六人失蹤。相關搶險救災工作目前仍在進行中。 據應急辦昨日發佈的消息，本月一日深夜零時至二日十二時，昆明全市出現中到大雨、局部地區更出現暴雨和大暴雨。消息指暴雨和大暴雨主要集中在西山、官渡、呈貢、宜良、富民、祿勸和晉寧地區。 應急辦指，昆明市消防救援支隊為救災，抽調十二車共五十三人分別前往祿勸、尋甸縣兩個高風險區域開展前置駐勤。...
2020-07-04
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搜得逾5.1億元贓款及毒品 英破犯罪通訊網絡拘逾800人
英國國家刑事局（NCA）聯同歐洲國家的執法機構展開歷來最大規模的執法行動，不但成功破解了不法之徒用來進行販毒和走私軍火的高度機密通訊網絡，並在行動中拘捕了超過八百人。據悉，被捕者包括一些犯罪組織的頭目...
2020-07-04
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KOKO HILLS入場價787萬
會德豐旗下的茶果嶺新盤KOKO HILLS，日前公佈首批83伙價單，包括一至三房戶型，折實均價19995元，計及最高21.5%折扣後，樓價介乎787.2至1602.7萬，發展商指項目最快下周開售。 會...
2020-07-04
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騰訊市值破五萬億 恒指全周升823點
股王騰訊（700）創歷史新高，市值突破五萬億元，刺激恒指繼續尋頂，最多急揚329點，高見25453點，為3月11日以來新高，收報25373點，上漲248點，連升第三日，全周則進帳823點或約3.4%；...
2020-07-04
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雙槍將必爆 魔界美斯折「茅」
曼聯十九歲右翼格連活特左右腳純熟，今季多次由邊路切入中路士哥，未來還勢移入中路成為中鋒，跟隨巴塞隆拿王牌美斯的成長軌跡。此子今晚英超主場面對勢頹的般尼茅夫，勢展示紅魔美斯的威力領軍大勝力爭前四，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 格連活特六歲加入曼聯青年軍即獲高度評價，據報紅魔傳奇領隊費格遜四年前已在教練高峰會上，向同儕指出此子將會成為頂級射手。這名十九歲雙槍將去季提升上一隊，各賽事披甲四次吸取經驗，今季上陣時間增加立即爆發，不同戰線攻入十三球，還有五次助攻。 蘇B塑造未來中鋒 得領隊蘇斯克查悉心培育，格連活特目前通常出任右翼，由邊線切入中路...
2020-07-04
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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食人夫疑雲後冇再聯絡姚子羚 蔡宛珊拒絕參加富二代船P
前夫Raymond曾經同姚子羚拍拖惹嚟後者食人夫疑雲，擁32D、24、34火辣身材的蔡宛珊（Sarika）不時出海，更在社交網大晒三點式泳衣照，網民當然讚Good。雖然同Raymond分緊居，但Sar...
2020-07-04
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好好過日子——去海洋公園看動物
上網看朋友帶着兒子遊海洋公園，興高采烈。不由心動，一打聽，她說住在公園旁的萬豪酒店，又送海洋公園門票又送餐券，加起來，客房等於白送。 於是也去訂了一晚房間，跟大婆假裝去旅行了。 去海洋公園自然還有目的...
2020-07-04
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馬場浮世繪——一代莊主可報名出賽
剛周三沙田賽事第二場跑畢後，競賽董事小組被錯誤告知，由約翰摩亞訓練的「一代莊主」被發現氣管內有大量血液。小組當時按照既定程序，着令「一代莊主」必須通過獸醫檢驗後，才可以再次出賽。 惟小組周四接獲通知，剛周三他們所收到的資訊有誤，其實「一代莊主」沒被發現氣管內有大量血液。事實上，獸醫於賽後檢查該駒，並無發現任何明顯異常之處。 因此，剛周三對「一代莊主」所設的出賽限制現已撤銷，該駒可立即報名參加賽事。 馬場浮世繪
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