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陳婉衡孖男友「操」出感情

2020-07-04 列印
■陳婉衡的超deep V婚紗，令人噴血。
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　　陳婉衡昨日出席婚紗雜誌活動，以超deep V婚紗亮相，陳婉衡透露現時拍拖中，男友是她的健身學生，更笑言是「操」出情緣。陳婉衡直認二人有一起健身，特別是拍拖初期可能太開心齊齊發福，現在要操回正常身形。

　　另外，同場的林芊妤（Coffee）笑言大會為她預備了幾套超低胸婚紗，但要大家不要失望，事緣囝囝一個月前戒奶，自己處於上圍最縮水階段，由最高峰的F級急降到B級，她還爆老公現叫她做「小籠包」。

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