林夏薇船P慶生晒身材

林夏薇日前33歲生日，昨日她在社交網上載多張生日船P的照片，並留言說：「又長大一歲啦，感謝生命中出現的所有人，這是幸福的生日，生日願望許了，在心中。感恩一切，還是一樣，我愛的，愛我的都要健康幸福！」只見船P星光熠熠，包括胡定欣、趙希洛、蕭正楠及黃祥興等出席，林夏薇更以比堅尼上陣晒身材，定欣及趙希洛則相對保守，未知是否不想搶壽星女風頭，而薇薇與四猛男合照時更大晒「事業線」，不知老公有否詐型？



