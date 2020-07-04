龔嘉欣新劇被祥仔又摸又摑

龔嘉欣在新劇《殺手》中被黎耀祥摸胸，戲份日前已播出，嘉欣笑言拍這劇已經習慣了；隨後犧牲更大，因有一場戲被黎耀祥摑一巴掌，由於她忍唔住笑要NG，結果要捱多三巴。龔嘉欣又指全劇由頭打到尾，黎耀祥拍攝時可以用墊，她因造型性感不能加墊如同真打，幸好劇集播出後網民喜歡更讚她有型。有畏高的她，有一場戲要危坐19樓天台，還要扮有型地吃麵，其實已驚到震。



