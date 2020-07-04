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《全民造星III》招藝人參賽

2020-07-04 列印
■ViuTV前年舉辦《全民造星》，發掘男子組合MIRROR。資料圖片
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　　ViuTV偶像育成節目《全民造星》成功捧起男子組合MIRROR和ERROR。今年演藝界備受疫情影響，ViuTV宣佈決定舉辦《全民造星III》，有熱誠及潛能卻苦無資源的已入行演藝人亦可參賽，任何娛樂公司、唱片公司、模特兒公司、製作公司及電影公司，不論個人或組合，和其他素人參賽者一樣，只要年滿18歲並持有有效香港身份證均可報名參賽。

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