﻿食人夫疑雲後冇再聯絡姚子羚 蔡宛珊拒絕參加富二代船P

前夫Raymond曾經同姚子羚拍拖惹嚟後者食人夫疑雲，擁32D、24、34火辣身材的蔡宛珊（Sarika）不時出海，更在社交網大晒三點式泳衣照，網民當然讚Good。雖然同Raymond分緊居，但Sarika不愁冇市場，她更自爆有好多人邀她去船P，但她一概Say No：「我純粹出海做運動，唔係釣金龜！」



蔡宛珊每周勤做4次運動，亦會留意飲食：「為咗夏天要出海騷吓啲泳衣，我斷食16小時嚟Keep Fit，每晚八點收工後先開始食嘢，主持ViuTV飲食節目《今晚趁熱食》時，同事話我升咗仙咁，冇計啦，要有取捨，其實我好為食，每周會打兩次邊爐，嚟緊好多生日飯，留返限額食鍾意嘅嘢，唯有平日乖啲忍吓口。」



只去合家歡船P



Sarika好鍾意出海，曾瘋狂地每周出海兩次：「曬到一身健康膚色，個個以為我係游泳健將，其實我唔識游水，只係唔驚死，就算攬住條浮條都敢跳落海，着住救生衣就玩滑水。」提到馮盈盈參加船P被指釣金龜，而船P亦被標籤為結識公子哥兒嘅踏板， Sarika即Say No：「我只會參加合家歡嘅船P，來來去去都係同有家室嘅契哥及相熟朋友出海，全部都一家大細出發。」Sarika強調唔會上唔識嘅人嘅遊艇，「我知有啲人好鍾意個個都叫吓，叫到一大班人一齊玩，我就好避忌呢啲，始終唔知咩人，又唔知點玩，有好多時叫你飲酒。」Sarika重申鍾意出海係因為想去游水、滑水及曬太陽，「o依家我只會約埋三五知己，直接喺深灣碼頭上滑水船去海中心輪流滑水，滑完就走，連遊艇都唔使上。」



失婚冇留陰影



問到拒絕參與識朋友活動會否失去好多黃金機會？Sarika說：「我冇咁嘅福份識到公子哥兒，o依家又唔係刻意唔拍拖，分居冇留低陰影，只係暫時未遇到啱，我永遠都相信愛情，亦好清楚自己想要啲乜，唔會亂咁試，擇偶條件係要孝順父母，專一同錫我，最緊要係鍾意做運動。」蔡宛珊坦言同前夫Raymond好少聯絡，但大時大節都會互相問候吓，但冇關心佢係咪同姚子羚復合：「最重要係佢開心同健康，私人嘢留番空間畀佢。事件過後我都冇同姚子羚聯絡，我好忙，好少睇電視，冇睇過佢啲戲，有時間都睇番係自己個台嘅戲啦！」考獲健身牌的Sarika還會每周教朋友做街頭健身，有指「情敵」姚子羚過瘦，問她會否幫子羚增肥？蔡宛珊即婉拒：「我知佢食素，可能佢喺飲食方面要改善，OK㗎啦！佢都keep得好好，唔使我教佢啦！」



採訪：方騫平



攝影、譚壹致



