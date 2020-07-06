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搶先爆陳凱琳陀男B 單文柔：自己太心急

2020-07-06 列印
■陳凱琳指單文柔不需要道歉。
■陳凱琳戳破汽球宣佈陀男丁。
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　　懷第二胎的陳凱琳（Grace）前日舉行產前派對，宣佈腹中BB性別，她與老公鄭嘉穎計劃昨日在社交平台正式公佈，卻被有份出席的好友單文柔無心之失下，分享短片「搶先爆料」是男B。有粉絲代主人家抱不平，單文柔事後坦言感到很內疚，Grace則大方表示不會嬲，指單文柔上載前有問過她，對方沒做錯不需道歉。

　　Grace受訪時稱：「之前她（單文柔）有問我可否出Post去Story，我說沒問題，在座朋友也Keep住Post。」單文柔受訪時表示：「自己又太心急……沒留意主人家未正式宣佈，事後好內疚，今次好失策！」

圖：網上圖片

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