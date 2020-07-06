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智珉欺凌珉娥退出AOA　雪炫遭指責袖手旁觀

2020-07-06 列印
■雪炫被網民質疑有「視而不見」之嫌。
■珉娥（右）自揭被智珉（左）欺凌多年。
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　　韓國女團AOA前成員權珉娥日前大爆遭隊長申智珉欺凌10年，其間曾被打及遭困於衣櫃，令珉娥抑鬱及割脈輕生留下恐怖疤痕。人氣成員雪炫與智珉一向甚老友，網民紛指責雪炫在欺凌事件有袖手旁觀之嫌！

　　智珉和其他成員及經理人事發後齊到珉娥住所道歉，珉娥其後在網上指智珉態度惡劣，道歉欠誠意，更加料爆智珉曾帶男人回宿舍上牀！智珉前晚在社交網貼文道：「我哭求亦沒法消除珉娥對我累積的情緒，我真的很抱歉。」FNC娛樂其後宣佈，智珉退出AOA並中斷演藝活動。

圖：網上圖片

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