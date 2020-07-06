  • 2020年7月6日 星期一
  • 29º
  • 78%
熱門： 國安法國安處蘇惠德梁朝偉林丹

日報新聞 > 娛樂

27歲余香凝出水芙容晒身材

2020-07-06 列印
■余香凝分享的泳衣照大獲好評！
Previous Next

　　昨天踏入27歲的余香凝，獲好姊妹Book酒店房慶生，令她開心兼感動。

　　余香凝昨早到酒店露天泳池游水欣賞維港靚景，其後分享坐在池邊的出水芙容照片，穿上中門大開超性感泳衣的她留言道：「27歲，大個女啦，祝我生日快樂。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd